Waarpraatsje: Kreaze tongersdei

DE JOUWER – It wie de lêste dagen tige herstich mei rein en hurde wyn. De kâns dat wy yn it twadde part fan jannewaris noch wintersk waar krije is hiel lyts. Tongersdei wurdt in kreaze dei.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei binne der flinke opklearringen. De súdwestewyn is swak oant matich, by de kust lâns sa út en troch frij krêftich. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Tongersdei skynt de sinne flink, mar letter op ‘e dei is der wol hege bewolking. De wyn giet yn ‘e rin fan ‘e dei fan it suden oant súdwesten nei it suden oant súdeasten en wurdt matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt in graad as 9.

Freed is it ek myld. Wy sjogge de sinne dan net folle en it bliuwt ek net hielendal drûch.

Jan Brinksma