Waarpraatsje: Kâns op in bui

DE JOUWER – It wie in strieminne en kâlde tiisdei mei in soad wyn en wetter. Op guon plakken foel sels wat wiete snie. Der is woansdei noch hieltyd kâns op in bui en it waait ek noch flink.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. Der kin noch in bui falle, miskien wol mei heil. De westewyn is matich, by de kust lâns krêftich en de temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Woansdei falle der noch inkelde buien, miskien wol mei heil en tonger, mar der is sa út en troch ek sinne. Geandewei de dei wurdt it waar better en skynt de sinne wat mear. De wyn komt út it westen en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich. It wurdt in graad as 5, mar foar it gefoel fielt it op ‘e nij kâlder oan.

Fan tongersdei ôf wurdt it mylder, mar it bliuwt ritich.

Jan Brinksma