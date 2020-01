Waarpraatsje: Kâns op froast yn ‘e nacht

DE JOUWER – It wie in kreas wykein mei op beide dagen noch wol wat lytse buien, soms sels mei wat heil. Wy krije in drûge wike mei sa út en troch kans op in bytsje nachtfroast.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is it helder. Op guon plakken kin damp ûntstean. By in swakke noardwestewyn leit de temperatuer tusken de +2 en -2 graden.

Moandei kin it earst noch dampich wêze, mar letter lit de sinne him, nei alle gedachten, ek wol sjen. It is net hielendal útsletten dat de damp langer hingjen bliuwt of dat der bewolking komt. De kâns op sinne, damp of bewolking is lêstich yn te skatten. De swakke wyn giet nei it súdwesten en de temperatuer leit om de 4 graden hinne.

De oare dagen fan ‘e wike bliuwt it rêstich. Oerdei is in in graad as 5, yn ‘e nachten leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Warskôging: Sneintejûn, sneintenacht en moandeitemoarn kin it op guon plakken wat glêd wurde.

Jan Brinksma