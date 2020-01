Waarpraatsje: Hegedrukwaar

DE JOUWER – It wie moandei kreas waar en mei de damp foel it ta. Der wie wol mear bewolking as sinne, mar it bleau drûch. Oant sneon is it drûch en rêstich.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is de loft berûn, mar in inkelde opklearring is net útsletten. It kin boppedat wat dizenich wurde. By in swakke sude- oant súdwestewyn leit de temperatuer om de 3 graden hinne.

Tiisdei is de loft berûn, mar de sinne soe sa út en troch ek te sjen wêze moatte. De súdwestewyn is swak oant matich. It wurdt in graad as 6.

Woansdei en tongersdei is de sinne, nei alle gedachten, net folle te sjen.

Jan Brinksma