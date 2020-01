Waarpraatsje: Gjin inkeld sein fan winter

DE JOUWER – It wie tongersdei mei goed 10 graden in tige mylde mar ek skiere dei mei sa út en troch storein. Winterwaar is foarearst folslein net oan de oarder.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn en kin it in skoft (sto)reine. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns sa út en troch krêftich. It wurdt 6 graden.

Freed reint it earst noch, mar letter op ‘e dei wurdt it drûch en soe de sinne noch efkes skine kinne. De wyn giet nei it noardwesten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich, miskien wol efkes hurd. Mei in graad as 7 is it wer wat frisser.

Sneon bliuwt it drûch. Fan snein ôf is it wer ritich, mar it bliuwt fierstente myld foar de tiid fan it jier.

Jan Brinksma