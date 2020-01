Waarpraatsje: Freed ek skier

DE JOUWER – It wie tongersdei in skiere dei en sa sil it der freed ek útsjen. Yn it wykein feroaret der hast neat oan it treastleaze waar.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. Op guon plakken kin damp ûntstean. De swakke wyn komt út rjochtingen tusken it easten en it suden. De temperatuer leit tusken de 2 en 6 graden.

Freed is it earst miskien noch dampich en letter is de loft berûn. Der kin wat ek storein falle. By in swakke oant matige sudewyn leit de temperatuer om de 5 graden hinne.

Yn it wykein feroaret der net folle. Wy sille de sinne hast net sjen mar it bliuwt wol, sa goed as, drûch.

Jan Brinksma