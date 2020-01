Underwiis: kearndoelen foar Nedersaksysk ambisjeuzer as foar Frysk

Skoallen dy’t wat dogge mei it Nedersaksysk, ferwachtsje dat bern skriuwe neffens de staveringsregels foar dy taal. Foar it Frysk is dy eask der net. Wat dat oangiet, binne de nije kearndoelen foar it skoalfak Nedersaksysk ambisjeuzer as dy foar it Frysk.

De kearndoelen foar it basisûnderwiis binne dizze wike presintearre. Se binne ûntwikkele troch de IJsselacademie yn Swol. Kurrikulumûntwikkelder Hendrik Jan Bökkers hat dêrby goed sjoen nei de kearndoelen foar de talen Nederlânsk, Ingelsk en Frysk. Fierder hat er rekken hâlden mei de winsken fan ûnderwizers út it Nedersaksyske gebiet. Alle streektaalorganisaasjes yn it Nedersaksyske gebiet yn Nederlân hawwe neffens it webstee fan it Huus van de taol goedsein foar de nije kearndoelen.

Oars as Frysk is Nedersaksysk nearne in ferplichte fak yn it basisûnderwiis. De kearndoelen Nedersaksysk binne dan ek mear in rjochtline foar skoallen dy’t wat mei de streektaal dwaan wolle as in ferplichting. Bökkers sil ek in trochgeande learline útwurkje, sadat skoallen foar fuortset ûnderwiis lessen yn bygelyks it Stellingswerfsk, Drintsk of Grinslânsk oanbiede kinne dy’t oanslute op de lessen dy’t learlingen op ‘e basisskoalle al hân hawwe.

De kearndoelen foar it Nedersaksysk op ‘e basisskoalle binne:

1) De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van Nedersaksisch door henzelf en anderen.

2) De leerlingen leren informatie te verwerven uit (eenvoudige) gesproken, gezongen en geschreven teksten in het Nedersaksisch.

3) De leerlingen verwerven een woordenschat van frequent gebruikte Nedersaksische woorden en uitdrukkingen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal.

4) De leerlingen krijgen plezier in het schrijven van eenvoudige (informatieve) teksten, liedjes en gedichten in het Nedersaksisch en maken daarbij gebruik van de geldende spellingsregels.

5) De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed en de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nedersaksische geschiedenis.

Foar it Frysk op ‘e basisskoalle binne de kearndoelen:

1) De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van Fries door

henzelf en anderen.

2) De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken Fries. Het gaat om teksten die

informatie geven, plezier verschaffen, meningen of aanwijzingen bevatten over voor hen

bekende onderwerpen.

3) De leerlingen leren zich naar inhoud en vorm in het Fries uit te drukken in situaties uit

hun dagelijks leven waarin zij informatie vragen of geven over een onderwerp waarmee zij vertrouwd zijn.

4) De leerlingen leren informatie te verwerven uit teksten in het Fries in frequent voorkomende

teksttypen (zoals artikelen in jeugdrubrieken, liedjes, verhalen).

5) De leerlingen leren eenvoudige teksten in het Fries te schrijven over alledaagse onderwerpen

met het doel met anderen over die onderwerpen te communiceren.

6) De leerlingen verwerven een woordenschat van frequent gebruikte Friese woorden en strategieën

voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden.