Twaspjalt yn metodistetsjerke om stânpunt oer homo’s

Lieders fan de metodistetsjerke hawwe foarsteld om de leauwensmienskip op te splitsen, mei’t der skeel is oer it homohoulik en homoseksuele geastliken.

Oan ’e iene kant soe der in tradisjonele ôfsplitsing ûntstean, dy’t trochgiet mei him te fersetten tsjin de lhbti-mienskip. Oan ’e oare kant bliuwt de United Methodist Church oer, dy’t it homohoulik en homoseksuele geastliken tastean soe.

It metodisme is in streaming binnen de tsjerken fan it grifformearde type. Oer de hiele wrâld binne der sa’n tolve miljoen oanhingers. Yn Amearika is it it op twa nei de grutste leauwensmienskip. Yn Nederlân kinne it Leger des Heils en de Tsjerke fan de Nazarener der ta rekkene wurde. Bekende metodisten binne ûnder oare de Amerikaanske âld-presidint George Bush, de Britske âld-premier Thatcher en sjongeres Beyoncé. Metodisten hottefylje al desennialang oer homoseksualiteit.

It plan moat troch de wrâldwide metodistekonferinsje yn maaie goedkard wurde, en lieders fan sawol de liberale as de konservative kant ferwachtsje dat it slagje sil.