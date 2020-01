Tige waarme perioade yn Noarwegen

Noarwegen hat te krijen mei in foar begjin jannewaris seldsum waarme rite. Tongersdei waard yn it doarp Sunndalsøra mei 19 graden Celsius de waarmste jannewarisdei ea metten. Dat is sa’n 25 graden boppe de normale moannetrochsneed. It foarige rekôr datearret út 1989, doe’t yn it doarp Tafjord in temperatuer fan 17,9 graden metten waard.

De boargemaster fan de deunby lizzende gemeente Raume, Yvonne Wold, naam in dûk yn ’e see. In waarme wyn hat bydroegen oan de pyktemperatuer yn Sunndalsøra. Hoewol’t ynwenners genietsje fan de hege temperatueren, is der ek noed oer klimaatferoaring. De temperatueren sille fan hjoed ôf wer sakje.