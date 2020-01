Súdwest-Fryslân ûndersiket mooglikheden restwaarmtenet Boalsert

Súdwest-Fryslân sjocht yn Boalsert de mooglikheid om in restwaarmtenet te ûnwikkeljen. Dat net soe wenningen ferwaarmje kinne as alternatyf foar ierdgas. De gemeente wol dat yn it earste fearnsjier fan 2020 ûndersykje litte.

Aan de noardwestkant fan de stêd binne fjouwer bedriuwen dêr’t fan bekend is dat se restwaarmte hawwe. It giet om Rentex Floron, Hochwald Foods Nederland, UCC Coffee Benelux en de rioelwettersuveringsynstallaasje. Mei dy bedriuwen hat de gemeente al kontakt. It ûndersyk moat dúdlik meitsje oft dy bedriuwen genôch restwaarmte foar in warmtenet produsearje.

Faaks binne der noch mear bedriuwen dy’t by it plan oanslute kinne mar dêr’t no net fan bekend is oft se restwaarmte hawwe. “De útkomsten fan it ûndersyk wolle wy ek brûke foar ús transysjefyzje Waarmte”, seit wethâlder Erik Faber fan ‘duorsumheid’. “Yn dy fyzje, dy’t op syn lêst ein 2021 troch de gemeenteried fêststeld wurde moat, jouwe wy oan hokker wiken foar 2030 oan bar binne om ierdgasfrij makke te wurden.”