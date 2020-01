Studinten Frysk fan hegeskoalle NHL Stenden hawwe in harkspul makke fan it boek De sulveren rinkelbel fan de ferneamde Fryske skriuwer Waling Dykstra. Dat diene hja ûnder begelieding fan dosinte Babs Gezelle Meerburg. By it harkspul heart ek in fideo, dêr’t studint Hessel Yntema de rol fan Waling Dykstra yn spilet.

De fideo is hjir te besjen: