Stjerren betinke Rutger Hauer yn Beetstersweach

Nederlânske en ynternasjonale akteurs hawwe tongersdei yn Beetstersweach de ferline jier ferstoarne Rutger Hauer betocht. Hauer soe juster 76 jier âld wurden wêze.

By de betinking wiene ûnder oaren stjerren as Sharon Stone en Miranda Richardson oanwêzich. Hauer spile mei de aktrises yn de films Merlin en Fatherland. Nederlânske akteurs lykas Monique van de Ven en Reinout Scholten van Aschat wiene ek yn Beetstersweach om harren freon en kollega te betinken.

Stone wie út namme fan Hauers freonerûnte yn Hollywood nei Fryslân reizge. Stone sei tsjin de Telegraaf: “Wy wiene fuortdaliks echte freonen. Hy waard in wichtich persoan yn myn libben dy’t altyd de wierheid fertelde. Echte freonskip is as minsken jin de wierheid doarre te sizzen, de measte minsken binne full of shit.”

De Bladerunner– en Turks Fruit-akteur ferstoar op 19 july 2019 yn ’e âldens fan 75 jier en waard yn besletten rûnte begroeven.