Skilder Sjoerd de Vries ferstoarn

De Fryske keunstskilder Sjoerd de Vries is tiisdei yn syn wenplak Ljouwert ferstoarn. Hy is 78 jier âld wurden.

Sjoerd de Vries die syn skilderwurk yn syn atelier yn De Muntflat op ‘t Hearrenfean. Syn hannelsmerk wie de mingde technyk. De keunstner skildere net allinnich mei oaljeferve, mar bewurke it keunstwurk ek mei in mes. “Hij gebruikte gelaagd karton als basismateriaal en dat gaf hem de mogelijkheid om niet alleen op een drager te werken, maar ook echt erin. Het is een mengvorm tussen twee- en driedimensionaal. Het is heel bijzonder werk.” Njonken syn (sels-)portretten wie it natuerlânskip fan de Deelen ek in favoryt ûnderwerp fan De Vries.

De sûnens wie op it lêst minder, mar hy wurke konsekwint hurd. Susan van den Berg fan Museum Belvedere op it Hearrenfean, dêr’t wurk fan him útstald wurdt, seit: “Hij was een man van vaste gewoontes.” De Vries gie alle dagen om healwei sânen moarns nei It Hearrenfean ta om nei in dei wurkjen tsjin seis oere wer nei Ljouwert werom te kommen. De skilder neamde syn atelier sels syn ‘magysk laboratoarium’.

Boarne: Omrop Fryslân