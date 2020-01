Sjoerd F. Talsma stoarn

Nei in slimme sykte is ôfrûne freed Sjoerd Feitzes Talsma fan Tsjummearum stoarn.

Talsma wie in kreatyf man dy’t in protte ferhaaltsjes en gedichtsjes skreau, gauris humoristysk fan aard. Geregeld stjoerde er dy nei It Nijs. Wy publisearren dy yn de sneonsedysje fan ús rubryk Kreative bydragen. Oankommende sneon nimme wy ien fan syn lêste ferhalen op.

Yn De Nije, tydskrift fan de Ried fan de Fryske Beweging, dêr’t edysje 2 fan yn tarieding is, komt ek in ferhaaltsje fan Talsma foar.

Koartlyn binne der ek gedichtsjes fan him opnommen yn It grutte foarlêsboek, diel II, útjûn by de Afûk.

Hy makke ek gâns wat foto’s en skilderijen, dêr’t út bliken docht dat er in skerp each hie foar skjintme en benammen natuerskjintme.

De ferstoarne sil woansdei beïerdige wurde nei in tanktsjinst foar syn libben yn de Sint-Martinustsjerke fan Tsjummearum. Talsma hie dizze wike 70 jier wurde sillen.