Rou-advertinsjes faker posityf as fertrietlik

Neibesteanden lizze yn rou-advertinsjes hast krekt sa faak de klam op positive gefoelens, as op it fertriet. Yn 41% fan de rou-advertinsjes wurdt mei bewûndering, grutskens en foaral tankberens weromsjoen. Dêrmei wint de positiviteit it fan wurden as ‘fertriet’, ‘drôvens’ en ‘fersleinens’. Dat docht bliken út in ûndersyk fan Offerte.nl, dat goed tsientûzen famyljeberjochten yn lanlike en lokale kranten analysearre.

Karaktereigenskippen

Yn mear as de helte fan alle famyljeberjochten (52%) wurdt it karakter fan de ferstoarne omskreaun as ‘leaf’ en ‘leafdefol’. Dy karakteromskriuwing wurdt folge troch ‘soarchsum’ (17%), mar ek ‘moedich’ en ‘dapper’ wurdt faak neamd.

Kremaasje of begraffenis?

Ofgeande op de rou-advertinsjes binne seis fan de tsien útfearten in kremaasje. 40% kiest foar in begraffenis en 0,2% stelt it lichem ta beskikking fan de wittenskip. Likernôch 15% fan alle útfearten is yn besletten kring.

Oprop ta donaasje

Yn ien op de 25 famyljeberjochten wurdt út namme fan de ferstoarne of troch de neibesteanden oproppen om in donaasje oan in goed doel te dwaan. Dat wurdt dien troch it neamen fan in stifting of ynstelling yn kombinaasje mei in goed doel, of troch it oankundigjen fan in kollekte by de útfearttsjinst. De stifting dy’t it faakst neamd wurdt, is KWF Kankerbestriding.

Mear ynformaasje oer it ûndersyk nei famyljeberjochten is hjir te finen.