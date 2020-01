Radioshow ‘Hilversum Uit’ kommende sneon út Grins wei

Hilversum Uit – NPO Radio 1, sneons fan trijen oant fjouweren – sil it lân yn. Alle sneonen stiet de giele bus earne yn Nederlân op in merkplein foar in libbene radioshow mei aktuele petearen oer it nijs, persoanlijke ferhalen, muzyk, rap en dichtkeunst, mei spesjaal omtinken en alle romte foar hoe’t pleatslik oer de aktuele stân fan it lân tocht wurdt. Presintator Petra Grijzen (of ynfalster Natasja Gibbs) is it middelpunt fan de nije liveshow, dêr’t fûle diskusjes in plak yn krije en ôfwiksele wurde mei alles wat it libben moai makket lykas muzyk, kultuer, moaie ferhalen en… taart.

Yn de earste ôflevering – 4 jannewaris – stiet de bus op de Ossenmarkt yn Grins. De gemeente Grins hat him foarnommen om yn 2020 wurk te meitsjen fan earmoedebelied. Dat is de reade tried yn dy útstjoering. Want hoe pakt Grins dat oan?