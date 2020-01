Protte eagen skansearre troch fjoerwurk

It tal minsken dy’t mei Ald en Nij eachskea oprûn hawwe, hat gâns oanwûn, seit it Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Mei de jierwiksel rekken 168 minsken yn Nederlân ferwûne oan ien of beide eagen. Yn sikehûs MCL yn Ljouwert kamen acht slachtoffers mei eachskea yn.

Fan de acht slachtoffers dy’t by it MCL binnenkamen, hawwe twa minsken bliuwende skea oan de eagen. By de oare Fryske sikehûzen yn Drachten, It Hearrenfean en Snits binne gjin minsken behannele foar eachskea troch fjoerwurk.

It Nederlands Oogheelkundig Gezelschap hâldt sûnt 2008 by hoefolle minsken oft oan skansearre eagen behannele wurde moatte. Hast de helte fan de slachtoffers rekket ferwûne troch fjoerwurk dat in oar ôfstekt. 65 persint fan de slachtoffers rekket ferwûne troch legaal fjoerwurk.

De organisaasje pleitet foar in folslein ferbod op it ôfstekken fan fjoerwurk.

Boarne: Omrop Fryslân