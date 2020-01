Oant no ta 2,4 miljoen euro ynkaam foar Australië

By it Nederlânske Reade Krús is oant freedtemoarn 1,2 miljoen euro ynkaam foar de helpferliening by de boskbrannen yn Australië. Mei it jild wurde lokale tiims fan it Reade Krús stipe, dy’t needhelp jouwe oan minsken dy’t troffen binne troch de brannen en ek psychososjale help biede.

It Reade Krús iepene alve dagen lyn giro 5125. Nei twa dagen wie dêr 454.000 euro op stoart. Underwilens is dat oprûn ta 1.197.911 euro. It Wrâldnatuerfûns sammelet jild yn foar needhelp oan bisten dy’t troch de brannen troffen binne. By de lêste tuskenstân stie de teller dêr op 1,2 miljoen euro.

Australië kampt al moannen mei swiere boskbrannen, benammen yn it súdeasten. Troch de boskbrannen is in gebiet twa kear sa grut as Nederlân ferbaarnd. It is fan ’e wike wol begûn te reinen. De brânwacht ferwachtet net dat de brânhurden dêrtroch hielendal útgean, mar wol dat it better slagje sil om se ûnder kontrôle te krijen.