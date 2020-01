NS: tefredenheid reizgers nimt ta

It tal minsken dat tefreden is oer it reizgjen mei de trein is it ôfrûne jier opnij tanaam, seit de NS. Yn 2018 joech 86 persint fan de reizgers in sân of heger, in jier letter wie dat tanaam ta 89 persint.

It ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat hat as minimumeask foar de NS 74 persint tefredenheid. Foar it ûndersyk ûnderfrege de NS 46.000 treinreizgers. Neffens it bedriuw wurdearje minsken de nije, moderne treinen en de NS-app. Fierder docht bliken dat reizgers tefreden binne oer de stiptheid, seit de NS. 92,6 persint fan de treinen kaam ferline jier op tiid oan.