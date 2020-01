Nije lofthaven Lissabon gefaar foar Nederlânske skriezen

De komst fan in nij fleanfjild by de rivier de Taach fersteurt de rêst fan skriezen dy’t yn Portugal oerwinterje, warskôgje Portugeeske natuerbeskermers. De skries is de nasjonale fûgel fan Nederlân en wurdt al jierren mei útstjerren bedrige. It bist stiet dêrom op ’e reade list.

De skriezen brûke de rysfjilden yn it gebiet by de haadstêd Lissabon om fetreserves op te bouwen foar harren reis nei Nederlân. Lokale wittenskippers ferwachtsje dat de trekfûgels troch it leven fan de oerfleanende fleantugen ferjage wurde. Dêrtroch is der ek kâns dat de fûgels pas letter yn Nederlân oankomme en dat de briedtiid hjir fersteurd wurdt.

Fan febrewaris ôf komme in protte greidefûgels nei Fryslân om te brieden. De bou fan de lofthaven set dit jier útein en sil nei alle gedachten seis jier duorje. Besjoen wurdt oft der maatregels troffen wurde kinne om de skea foar de fûgels te beheinen.