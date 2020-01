Nije Fryske bibeloersetting yn tarieding

Freedtemiddei 17 jannewaris hâldt de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE) in stúdzjegearkomste yn Frjentsjer as tarieing op in nije Fryske bibeloersetting.

It taalgebrûk is yn de lêste tritich, fjirtich jier sa bot feroare dat de YKFE fan betinken is dat de lêste oersetting – út 1978 – net mear fan dizze tiid is. Dêrom wurdt yn gearwurking mei it Nederlânsk Bibelgenoatskip in projekt opset om te kommen ta in fernijde oersetting dy’t hjoed-de-dei better past en it yn de kommende tiid wer in skoft úthâlde kin.

Yn de stúdzjegearkomste sille bibel- en taalwittenskippers har bûge oer fragen as Wat is oersetten?, Hoe oersette fan it Hebriuwsk nei it Frysk?, Wat is geef en linich Frysk? en Wat binne de kânsen en wat mei ferwachte wurde fan in nije oersetting? Ien en oar sil ek besjoen wurde oan ’e hân fan in stikmannich priuwkes fan oersettingen. De gearkomste stiet ûnder lieding fan deifoarsitter ds. Hinne Wagenaar.