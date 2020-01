Man slim ferwûne nei oanfal troch bolle yn natuergebiet

Yn Uden yn Noard-Brabân is sneintemiddei in 63-jierrige man slim ferwûne rekke by in oanfal fan in bolle. Omrop Brabân skriuwt dat it slachtoffer spytst is troch de bolle en in pear meter de loft yn smiten is.

Wêrom’t de bolle him oanfoel, is net dúdlik. Neffens berjochten kaam it slachtoffer te deunby om’t er in foto meitsje woe. It ynsidint barde yn ’e bosken oan de Karlingerwei. De bosken hearre by it natuergebiet Maashorst, dat him útstrekt oer de gemeenten Uden, Oss, Landerd en Bernheze.

Yn it gebiet rinne keppels grutte gersfretters lykas de wisent en de tauros. Besikers wurdt oanret om fyftich meter ôfstân te bewarjen fan de bisten en de keppels net te trochkrusen.