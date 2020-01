Ljouwert hat in nije stedskeunstneresse: de Sjileenske Maria Jose Jara Veragua, artystenamme Cote Create. Hja ferfollet de funksje twa jier lang. Boargemaster Sybrand van Haersma Buma makke har namme tiisdei buorkundich op ‘e nijjiersresepsje fan ‘e gemeente.

Der wiene trije kandidaten foar it stedskeunstnerskip oer. Neist frou Veragua wiene dat Tim Honnef en Caro Kroon. De gemeente hat frou Veragua ûnder oaren foar kar nommen, om’t hja meartalich is en keunst makket dêr’t in soad minsken by behelle wurde. Fierders spilet mei dat hja yn de pear moanne dat hja yn Ljouwert wennet, al gâns in namme opboud hat.

Frou Veragua hat har yn maart 2019 yn Ljouwert nei wenjen set. Hja hat ûnder oaren de tagongspoarte fan it festival Welcome to the Village makke. Yn it deistich libben is hja grafysk foarmjouster. As stedskeunstneresse sil hja benammen yllustrative keunst meitsje.