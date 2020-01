Kursus ‘Leauwe yn Fryslân’ no ek foar in breed publyk

De ôfrûne jierren hat de Stifting Krúspunt, yn ’e mande mei Nijkleaster, in kursus oanbean foar foargongers en pastoares: Leauwe yn Fryslân. Dy kursus rint no foar it fjirde jier. It oerkoepeljende ûnderwerp is, wat it kristlik leauwe foar Fryslân betsjut hat en noch altiten betsjut, en oarsom.

Wat is it eigene fan leauwe en téology yn ’e Fryske situaasje? Oan ’e iene kant hawwe jo leauwe, tsjerke en Bibel. Oan ’e oare kant binne dêr taal, lânskip en skiednis. Hoe wurkje dy opinoar yn? Dat wurdt op ferskate manieren útwurke yn de kursus ‘Leauwe yn Fryslân’.

Dy kursus wurdt no ek oanbean oan in breed publyk. Dat bart yn in oparbeidzjen fan ’e Stifting Krúspunt mei Stichting Academie van Franeker, dy’t dwaande is om it akademysk ferline fan ’e stêd Frjentsjer wer nij libben yn te blazen.

Hjirby fine jo it folsleine oersjoch fan ’e kursus. De seis kursusjûnen binne hieltyd op moandei, te begjinnen op 20 jannewaris 2020, de lêste op 30 maart. De lêzingen wurde jûn troch Tytsje Hibma, Alex Riemersma, Hinne Wagenaar en Liuwe Westra. De kosten foar alle seis lêzings mei-inoar binne € 150.

Oanmelde kin op it mailadres info@academiefraneker.nl.