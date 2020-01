Kreative en muzikale start fan 2020 troch dosinten De Lawei

Mei-inoar fersoargje de dosinten dy’t lesjouwe by De Lawei alle jierren in programma mei in grut ferskaat oan kar-út yn de sjenres (klassike) muzyk, fotografy, byldzjende keunst, dûns, teäter en wolwêzen foar jong en âld.

Yn opdracht fan de gemeente Smellingerlân ûntwikkelet en organisearret De Lawei it kultueredukaasjeprogramma fan jong oant âld op ferskate plakken yn de gemeente. Geregeld wurde skoallen ûntfongen yn de skouboarch, mar ek op de skoallen sels binne dosinten oanwêzich foar it útfieren fan projekten. Tink oan in searje lessen oer byldzjende keunst en keramyk-, gitaar- of sjongles. Troch de kultueredukaasje yn de frije tiid biedt De Lawei alle fasetten fan kultuerbelibjen. Mei as doel elkenien yn Smellingerlân mei keunst en kultuer yn oanrekking komme te litten.

Alle dosinten beskikke oer de frijheid om sels te bepalen wannear’t beskate lessen jûn wurde en hoefolle wiken oft dy duorje. Op ’e aginda stiet ûnder oare: búkdûnsles foar begjinners, yin yoga, tai chi & meditaasje, skilderje foar sawol begjinners as trochsetters, keramyklessen, popkoar en sjonglessen en muzyk meitsje mei pjutten en beukers. Foar ferskillende lessen kin it hiele seizoen ynstreamd wurde: dj- en producerles, musicalles, pianoles, gitaarles, dûnsles, drumles, blokfluitles en klarinetles.

Besjoch it folsleine oanbod op www.lawei.nl/cursusaanbod.