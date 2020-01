Katalaanske presidint Torra ôfset

De demokratysk keazen lieder fan Kataloanië, presidint Joaquim Torra, is freedtemiddei ôfset. De Spaanske sintrale oerheid hat him syn politike funksjes ôfnommen. Torra is de opfolger fan Carles Puigdemont, dy’t yn 2017 ek ôfset wurden is en dy’t yn ballingskip yn België ferbliuwt.

Neffens de Spaanske oerheid hat Torra him bekweadige oer dôfhûdigens. Hy hat nammentlik wegere om pro-Katalaanske flaggen fan Katalaanske oerheidsgebouwen te ferwiderjen. Torra rekket net inkeld syn presidintskip kwyt, mar ek syn sit yn ‘e Katalaanske folksfertsjintwurdiging.

Ut protest tsjin it ôfsetten fan Torra waard de Spaanske flagge fan it Katalaanske regearingsgebou delhelle, dat de Katalaanske der allinnich hong. Nei in kertier ferskynde de Spaasnke flagge op ‘e nij yn ‘e mêst.