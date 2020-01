Katalaanske ambassades geane wer iepen

De oerheid fan Kataloanië hat offisjeel tastimming fan it Spaanske regear krige om syn ambassades wer te iepenjen. Kataloanië ûnderhâldt fia ambassades kontakt mei sân lannen. Op lêst fan ‘e Spaanske rjochter waarden de ambassades yn Ingelân, Dútslân en Switserlân yn desimber sletten. Ferline wike giene de ambassades yn Argentinië, Meksiko en Tunesië ek ticht. It regear fan Kataloanië kundige koartlyn oan dat it sechtich nije ambassades iepenje soe.

Dat de sletten ambassades wer iepen meie, makket dúdlik dat it nije Spaanske regear net hurd-tsjin-hurd mei Kataloanië omgean wol. De nije sosjaal-demokratyske minister-presidint Pedro Sánchez wol de relaasjes tusken Barcelona en Madrid ferbetterje. Dat moat er ek wol, om’t koälysjepartner Podemos oanstiet op in debat tusken de Katalaanske ûnôfhinklikheidsbeweging en de Spaanske oerheid.