Humanitas bringt krante út yn noardeastlik Fryslân

Ofrûne moandei rikte Humanitas de earste eksimplaren fan de Humanitaskrante Noordeast Fryslân út oan de wethâlders Kees Wielstra (gemeente Dantumadiel) en Jouke Douwe de Vries (gemeente Noardeast-Fryslân).

Mei de krante wol Humanitas syn aktiviteiten ûnder de oandacht bringe by de ynwenners fan noardeastlik Fryslân. De frijwilligersferiening helpt minsken om op eigen krêft harren situaasje te feroarjen. Troch it hiele lân binne der ferskate ôfdielings. Yn Fryslân acht, wêrûnder Noardeast Fryslân.

Maatskiplike projekten

Humanitas Noardeast Fryslân begeliedt ûnder oare by it learen fan in taal, it meitsjen fan it húswurk, by de thúsadministraasje of it grutbringen fan bern. De frijwilligers biede in helpende hân of in harkjend ear. Sy organisearje ek fakânsjes foar bern as dat troch omstannichheden der eins net yn sit. It projekt Humaa(N)tjes helpt minsken dy’t fanwege in beheining yn in isolemint driigje te reitsjen.

Fersprieding

Hoe’t se dat dogge, kin besjoen wurde yn de Humanitaskrante of op de webside fan Humanitas. De krante wurdt de kommende wiken hûs-oan-hûs ferspraat yn beide gemeenten en komt meikoarten ek yn de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel út.