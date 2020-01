Hoe’t it tal studinten Frysk tanommen is

De Ryksuniversiteit Grins en de hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert hiene in pear jier lyn hast gjin studinten Frysk mear. Beide ûnderwiisynstellings hawwe doe oplossings betocht foar it probleem en dy hawwe fertuten dien. Se hawwe it op ferskillende wizen oanpakt. Op it webstee Neerlandistiek is te lêzen hoe’t dat dien is en wat it resultaat derfan wie. It stik is fuortendaliks in oanrekommandaasje foar oare lytse stúdzjes dy’t graach mear studinten hawwe wolle.

It stik stiet hjirre:

https://www.neerlandistiek.nl/2020/01/hoe-een-kleine-studie-een-middelgrote-kon-worden-de-casus-fries/