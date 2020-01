Henk Wolf: Wurkjen yn in ynternasjonaal fermidden

Troch Henk Wolf

Myn wurkdei begûn hjoed mei it bywenjen fan in lêzing oer meartalich ûnderwiis. Dy waard troch in Portugeeske kollega yn it Dútsk jûn. It publyk bestie út Nederlanners, Dútsers en in Fransêze en de diskusje nei ôfrin wie yn it Dútsk. Nei de tiid prate ik der yn it Frysk efkes mei myn Portugeeske kollega oer nei.

De middeis haw ik in pear mails yn it Nederlânsk, Frysk en Grinslânsk yn dy talen beantwurde. Tuskentroch prate ik mei in Poalske en in Nederlânske studinte Nederlânsk en mei in pear oare kollega’s en studinten Frysk.

Dêrnei siet ik by in workshop fan in Frânske en in Nederlânske kollega, dy’t foar in part yn it Frânsk en foar in part yn it Nederlânsk jûn waard. Dêrnei joech ik sels in lêzing yn it Nederlânsk, ha doe mei in Frânske kollega noch yn it Nederlânsk neipraat en wer thús prate ik Frysk mei myn sydsulver.

Dat wie neffens my in hele ynternasjonale en meartalige dei. Ingelsk kaam der net oan te pas. Dat wie tafal, foar itselde hie ik in Ingelsktalige gearkomste hân of dy taal sels brûkt. Mar ynternasjonaal wurkjen hoecht net yn it Ingelsk.

De universiteiten fan Twinte en Maastricht dogge langer alles yn it Ingelsk. Dat is har opfetting fan in ynternasjonale universiteit. En se soenen der studinten mei tariede op it wurkjen yn in ynternasjonaal fermidden, wolle se ha. Wat foar fermidden oft dat is, wit ik net, mar in tarieding op it wurkjen yn fermiddens lykas mines is it net. En yn ferliking dêrmei is it slim earmoedich.