Haadstasjon Ljouwert ûnberikber om bommelding

It grutte treinstasjon fan Ljouwert is tongersdeitemoarn en -middei ûnberikber. De ride gjin treinen fan it stasjon ôf of derhinne.

De plysje hat it stasjon foar elkenien ôfsletten, om’t der in pakje fûn is dêr’t in bom yn sitte kin. De bommerommerstsjinst ûndersiket it pakje. Wilens is dúdlik dat der in jerrycan yn sit mei in ûnbekende floeistof deryn. In âldman út Starum is fêstnommen om’t er mooglik by de pleatsing fan it pakje behelle is.