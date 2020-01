Grutte Gedichtejûn op 8 febrewaris yn Marktzicht te Drachten

Sa’n tritich dichters út alle hoeken en hernen fan Fryslân en Grinslân komme byinoar yn it smoute kafee Marktzicht te Drachten op 8 febrewaris. De Grutte Gedichtejûn wurdt alle jierren troch Frysk literêr tydskrift Ensafh holden. De jûn is in soarte fan poëzymaraton, de dichters folgje inoar yn heech tempo op, om’t elkenien net mear as ien gedicht foardraacht.

De jûn wurdt daliks al goed ynset, mei’t de nijste útjefte fan Hispel, nammentlik Eigentrieds: Outlaw en beatpoëzij, gearstald en oerset troch Lubbert Jan de Vries, presintearre wurdt. Muzikale ôfwikseling wurdt fersoarge troch de Grunneger sjongeres Marlene Bakker.

Tagong ta de Grutte Gedichtejûn is fergees. De jûn begjint om 19:30 oere, mar kom op ’e tiid, want it smûke kafee sit samar fol!