Gjin Hollânske flagge yn Fryske Steateseal

Hjoed hawwe de Steaten fan Fryslân mei grutte mearderheid in moasje fan Forum voor Democratie (FvD), de PVV en 50plus fersmiten om de Hollânske en Fryske flagge yn de Steateseal fan it provinsjehûs op te hingjen. Allinnich FvD, PVV en 50plus stimden foar, alle oare partijen wienen derop tsjin. Dat betsjut nei alle gedachten in ein oan de diskusje, om’t in eardere moasje foar de yntroduksje fan flaggen yn de Steateseal in pear jier lyn ek al fersmiten waard. Tal fan Fryske symboalen en ek de ôfbylding fan de Fryske flagge binne no al yn de Steateseal werom te finen.

Tsjin it idee fan in Hollânske flagge kaam de lêste wiken in soad ferset, mei kolumns, ynstjoerde stikken en mei in ludike aksje fan de Jongfryske Mienskip ôfrûne nacht. Yn de Steaten sels wie it fan de tsjinstanners allinnich Corlienke de Jong fan de FNP dy’t it wurd naam: ‘Neffens Forum en de beide oare partijen moat de Nederlânske flagge yn de Fryske steateseal hingje. It is op syn minst opfallend te neamen dat it FvD, dat seit foar yndividualiteit te stean, foar frijheid en selsbeskikking, de nasjonale identiteit oan de provinsje optwinge wol. It hat derfan dat se sels docht wat se bygelyks de EU ferwyt’.