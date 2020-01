Snein 2 febrewaris is der in Fryske middei yn Culemborg. Dat is fan 16.00 oant 18.00 oere. Dêr komme in protte Friezen om utens byinoar foar in gesellige middei yn de eardere synagoge, om troch ferhalen, foardachten, sjongen en gewoan mei-inoar praten de memmetaal te belibjen. Der is ek in film en der wurdt in kwis spile. De kantorij fan De Jouwer sil it sjongen stypje.

Der is ek omtinken foar Fryske streeklekkernijen en om 18.00 oere is der sop mei broadsjes. Foar de leafhawwers is der om 19.00 oere in fesper, in koarte tsjerketsjinst mei in protte bekende lieten. Dêr wurket de Jouster kantorij ek oan mei.

Foar it middeisprogramma giet de doar om 15.45 oeren iepen. De tagong is fergees. Der wurdt in kollekte holden om de ûnkosten te dekken. Wa’t der mear fan witte en/of meidwaan wol, kin maile nei hoogenkamp@ziggo.nl.