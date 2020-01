Fryske helptsjinsten yn de âldjiersnacht yn aksje

Feilichheidsregio Fryslân koe mei út namme fan de genêskundige tsjinsten (sikehuzen, ambulânsetsjinsten en dokterswacht) en Brânwacht Fryslân ûndersteand oersjoch opmeitsje fan harren ynset yn de âldjiersnacht 2019 / 2020.

Dokterswacht

De Dokterswacht hat yn Fryslân mei 28 meldigen om âld en nij hinne in betreklik rêstige nacht hân. It gie yn fierwei de measte gefallen om lichte ferwûningen. In pear minsken hawwe skea yn it gesicht oprûn.

Sikehuzen

De sikehuzen yn Fryslân hiene in drokkere âldjiersnacht as yn foargeande jierren.

Yn it MCL kamen seis fjoerwurkslachtoffers mei skea yn it gesicht en oan de eagen. Fiif pasjinten hiene alkoholfergiftiging.

De drukte yn de Tsjongerskâns kaam foar it grutste part troch de kettingbotsingen oan it begjin fan de jûn op de A7 en A32. Der wiene gjin fjoerwurkslachtoffers, mar wol pasjinten mei in fergiftiging troch drugs en/of alkohol.

Yn Nij Smellinghe kaam ien pasjint mei fjoerwurkletsel en trije mei in alkoholfergiftiging.

De sikehuzen yn Fryslân hawwe gjin melding makke fan agresje en/of geweld tsjin it personiel.

Brânwacht

De brânwacht moast 83 kear derop út. Ferline jier wie dat 96 kear en it jier dêrfoar 71 kear.

It drokst hie de brânwacht it by de kettingbotsingen op de A32 by Akkrum en op de A7 by It Hearrenfean. Dy fergen in protte personiele en materiële ynset.

Yn Boalsert wie in útslaande brân yn in wenning boppe in winkel. Fanwegen reek- en brânskea moast fgoar de bewenners in oar hinnekommen socht wurde.

fierder gie it benammen om lytsere foarfallen lykas in dakbrâns, in skoarstienbrân en kotener- en ôffalbrantsjes.

Omdat it sa damp wie moasten de frijwillige brânwachten fan ferskillende kazernes lykas post Noard yn Ljouwert, It Hearrenfean, Dokkum, Snits, Harns, Frjentsjer en De Jouwer al fóár in melding op de kazerne wêze om earder teplak te wêzen as dêr ferlet fan wie.

It gearwurkjen fan de ferskillende helptsjinsten is oeral goed ferrûn.