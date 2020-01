Filmkick: 10.000 euro winne om in koarte film te meitsjen

De Filmkick-kompetysje fan it Noardlik Filmfestival is wer iepene foar ynstjoeringen. Filmmakkers kinne oant en mei 12 maart harren eigen filmplan en skript yntsjinje om kâns te meitsjen op € 10.000,- prizejild. Wa’t de kompetysje wint, makket mei dat prizejild noch dit jier syn of har koarte film en sjocht dy dan yn wrâldpremjêre gean op it kommende Noardlik Filmfestival fan 11 o/m 15 novimber 2020 yn Ljouwert.

De kompetysje is bedoeld foar koarte filmplannen foar fiksje, dokumintêre, keunst, animaasje of muzykfideo (tusken de 3 en 10 minuten maksimaal). Neist it prizejild mei it totale budzjet fan de film mei fiiftûzen euro alternative finansiering oanfolle wurde.

In sjuery fan trije filmprofessionals beoardielet de plannen en skripts op aktualiteit, orizjinaliteit, helberheid, artistike kwaliteit en in relevante link mei Fryslân. Net-Fryske makkers kinne meidwaan troch bygelyks in film yn Fryslân te meitsjen, te wurkjen mei in Fryske crew of de Fryske taal op te nimmen yn it skript.

Mei de Filmkick kompetysje biedt it Noardlik Filmfestival in opstap en in platfoarm foar talintfolle filmmakkers. De kompetysje sette yn 2014 útein as Nieuwe Competitie en waard yn 2018 omdoopt ta Filmkick. De films fan de winners reizgje nei harren premjêres yn Ljouwert yn ’e regel lâns oare filmfestivals oer de hiele wrâld, slepe geregeld prizen yn ’e wacht en iepenje doarren foar de ambisjeuze makkers.

Alle betingsten om mei te dwaan oan de Filmkick-kompetysje binne te finen op de webside fan it Noardlik Filmfestival. Ynstjoere kin oant en mei 12 maart. De priisútrikking stiet plend op tongersdeitejûn 9 april yn Slieker Film, Ljouwert.