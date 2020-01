EO siket nije takomst foar Greidhoekekatedraal Lollum

Tongersdeitejûn 9 jannewaris, begjint om 18.30 oere de prissentaasje fan in plan foar in nije bestimming foar de eardere Grifformearde tsjerke fan Lollum, ek wol bekend as de Greidhoekekatedraal. Dizze prissentaasje is in inisjatyf fan de EO yn it ramt fan harren pegramme NieuwLicht, en wurdt diel fan ’e útstjoering op 9 febrewaris 2020.

Yn it ramt fan it ienwurden fan ’e Herfoarme gemeente en de Grifformearde tsjerke te Lollum binne alle tsjerkegebouwen yndertiid yn stiftings ûnderbrocht. De Stifting Greidhoekekatedraal waard oprjochte om in nije bestimming te sykjen foar de Grifformearde tsjerke. De namme ‘Greidhoekekatedraal’ is noch betocht troch pastoar Jan van der Wal fan Boalsert. Hy hat de earste jierren ek lid west fan it bestjoer fan ’e stifting.

It finen fan in nije bestimming foel net ta. Plannen genôch, ek wol belangstelling, mar dêr’t de stifting hieltyd tsjinoan rûn wie it feit dat der in grut efterstallich ûnderhâld wie. It bestjoer hat wakker war dien om it jild dêrfoar byinoar te krijen, mar dat is hieltyd net slagge.

De lêste tsjinstuit wie, dat in grutte oanfraach (foar hast € 500.000) by it Waddenfonds ôfwiisd wurden is. Dat wie net allinnich spitich om it jild, mar ek om de ynspanning: it wie 14 dagen hurd wurkjen om dy oanfraach goed te krijen, net allinnich foar de bestjoersleden, mar ek foar arsjitekteburo Kijlstra en Brouwer te Beetstersweach. As der dan nul op sa’n oanfraach komt, giet de motivaasje ek fuort. Boppedat wurdt it hieltyd lestiger om de minsken fêst te hâlden, dy’t ree binne om op in passende menier yn ’e tsjerke wat te begjinnen.

Wêrom safolle drokte om sa’n tsjerke? Omdat it in unyk monumint is. Fan in boustyl, mar ek fan in stik skiednis. De Grifformearde Tsjerken hawwe tusken 1880 en 1980 de hiele Nederlânske maatskippij yngripend mei foarme. Mei moaie, mar ek mei minder moaie dingen, en in protte is no fuort. Mar ús hiele idee fan demokrasy, frije mieningsfoarming, jins eigen dingen regelje, komt dêrwei. Nei 1950 fûnen dy ideeën ek oare wegen, en waarden de Grifformearde tsjerken en tsjerkjes yn heech tempo modernisearre, ferboud, ferkocht of ôfbrutsen. Dêrmei is in belangryk stik fan ús ferline aansen net mear sichtber yn ’e stêden en de doarpen. Hjir yn Lollum stiet de Grifformearde tsjerke noch, en fierhinne sa’t er yn 1915 boud is, as ien fan ’e alderlêsten. Om dat ferhaal fertelle en sjen litte te kinnen, dêr wol de stifting him foar ynsette. Wy hoege him net mear te brûken foar tsjinsten. Mar hy moat al stean bliuwe, mei in passend doel.

Ein ferline jier waard de stifting ferrast troch in tillefoantsje fan de EO. Hja wolle in útstjoering meitsje oer de tsjerke as foarbyld fan in gebou dêr’t lestich in bestimming foar te finen is, en se wolle ek meihelpe. Se hawwe in team saakkundigen ynhierd, dat alle plannen fan ’e ôfrûne tiid nochris goed besjocht en ek sels ideeën hat, en dêr komt dan in advys út. Erik Faber, de nije wethâlder foar kultuer fan ’e gemeente Súdwest-Fryslân, hat ek in sit yn it panel.

Moarntejûn, tongersdei 9 jannewaris, wurde de ferskillende mooglikheden prissentearre, en wurdt ek bekend makke wat neffens de saakkundigen de measte kâns makket. Dy prissentaasje is yn de tsjerke, en elk is dêrby wolkom.

Foar mear ynformaasje: Liuwe Westra, skriuwer Stifting Greidhoekekatedraal, 06-30837586. Adres tsjerke: Waaksenserwei 4, 8823 SX Lollum.

Foar ferhalen oer de tsjerke: klik hjir, trochlinke nei de Facebookgroep.