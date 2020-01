Ekstreme sniefal yn Kanada

De ôfrûne dagen is in ûnbidich soad snie fallen oan de eastkust fan Kanada. De Kanadeeske oerheid stjoert it leger nei de provinsje Newfoundland om de snie fuort te skowen en de diken frij te meitsjen.

Yn de haadstêd Saint John’s foel yn ien nacht tiid mar leafst 76 sintimeter snie. Parkearde auto’s en huzen ferdwûnen ûnder in tsjok pak snie. De stêd slagget der sels net yn om de snie op te romjen.

De minister-presidint fan Newfoundland, Dwight Ball, rôp de needtastân út en joech oan dat er de help fan de federale oerheid en it leger frege hie. It Kanadeeske regear gie fuortdaliks op de fraach yn. De earste soarch is om de diken nei de sikehuzen ta frij te meitsjen.

De warskôging foar sniestoarmen is wer ynlutsen, mar de boargemaster fan Saint John’s, Danny Breen, lit witte dat de needtastân yn ’e stêd noch hieltyd fan krêft is. Alle winkels moatte ticht bliuwe en alle reau is ferbean yn de strjitten fan de stêd, útsein needreau, plysje, brânwacht en sikeautos, liet de boargemaster wite.

Der wurdt noch mear snie ferwachte. Sneintejûn soe yn de regio nochris tsien oant fyftjin sintimeter snie falle kinne.