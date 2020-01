Eksposysje MartiniPlaza ynspirearre troch rockband Queen

Fan 9 jannewaris oant en mei 30 april is yn de artfoyer fan MartiniPlaza yn Grins in útstalling te sjen oer de legindaryske rockband Queen. Dy eksposysje hat alles te krijen mei de musical We Will Rock You, dy’t fan 15 oant en mei 19 jannewaris yn MartiniPlaza opfierd wurdt.

De eksposysje

In unike keunstkolleksje hinget yn MartiniPlaza. Tweintich ferneamde keunstners hawwe har ynspirearje litten troch de rockband Queen. Der binne ek orizjinele sammelitems te besjen. Organisaasje en casting fan de (ferkeap)útstalling binne yn hannen fan MartiniPlaza ûnder lieding fan Lê Art Gallery, dy’t soks al earder mei sukses wiermakke hat.

Megaproduksje We Will Rock You

Mear as tweintich miljoen minsken yn 28 lannen hawwe We Will Rock You sjoen. Dy musical – mei de grutste Queenhits fan alle tiden – komt nei MartiniPlaza yn Grins en is spektakulêrder as er ea west hat. It ferhaal is skreaun troch Ben Elton. De Súd-Afrikaanske musicalstjer Tia Architto spilet de haadrol as Killer Queen. De musical is in futuristysk aventoer mei 24 fan de grutste hits fan de legindaryske Britske rockgroep lykas Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, Killer Queen en fansels We Will Rock You.

Artfoyer MartiniPlaza

De artfoyer fan MartiniPlaza nimt yn de keunst- en eksposysjelokaasje fan Grins in wichtich plak yn. De eksposysjes Bowie-Lesque, @ard.app.el en I am Beautiful – 100 jaar na Rodin wiene in grut sukses.