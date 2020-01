Klaas Fokkinga ynstallearre as deputearre

Woansdeitemoarn 22 jannewaris is de 66-jierrige Klaas Fokkinga ( FNP) keazen as nij lid fan Deputearre Steaten. Hy waard ynstallearre yn de gearkomste fan Provinsjale Steaten. Klaas Fokkinga nimt it stokje oer fan FNP’er Johannes Kramer, de nije boargemaster fan de gemeente Noardeast-Fryslân.

Klaas Fokkinga út Nes is de nije deputearre fan de FNP. Fokkinga is lykwols net op ûnbekend terrein. Yn de foarige perioade (2015-2019) wie er Steatelid en fan 2010 oant 2015 wie er riedslid yn de eardere gemeente Dongeradiel foar de FNP. Fokkinga nimt ûnder foarbehâld de portefúljes fan Kramer oer. Under mear dy fan lânbou, leefberens, wenjen, plattelânsbelied, erfgoed, breedbânynternet en Holwert oan See. As âld-Steatelid is Fokkinga thús yn dy ûnderwerpen. De úteinlike ferdieling fan portefúljes wurdt letter bekend makke.

Neist syn politike ynteresse hâldt Fokkinga him ek dwaande mei it ûnderwiis. Sa wie er earder direkteur fan ferskate basisskoallen. Boppedat hat er yn 2011 it ûnderwiisadvysburo Interprimair oprjochte. Interprimair is rjochte op it learen fan frjemde talen yn it bûtenlân, ûnderwiisprojekten en ynternasjonalisearring yn it ûnderwiis.