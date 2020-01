De Fryske Marren hat it meast enerzjysunige wenningoanbod fan Fryslân

Fan alle Fryske gemeenten hat De Fryske Marren it meast enerzjysunige oanbod fan keapwenten. Dat docht bliken út ûndersyk fan ynternetwinkelsintrum Beslist.nl, dat de enerzjylabels fan goed 100.000 te keap steande wenten en resint ferkochte keapwenten analysearre. Sûnt 2015 is it foar wenningferkeapers ferplichte om in enerzjylabel oan de nije bewenners te oerlangjen.

Goed twa op tsien wenten yn De Fryske Marren hawwe sunichste enerzjylabel

Foar it keapjen fan in enerzjysunige wente kin men poerbêst yn De Fryske Marren terjochte. Likernôch 23% fan wenten dy’t yn dy gemeente yn ’e ferkeap stean of koartlyn ferkocht binne, beskikt oer it sunichste enerzjylabel (A). Der wurde ek in protte wenten mei enerzjylabel B oanbean (24%), enerzjylabel C (25%) en enerzjylabel D (14%). 14% fan de wenten beskikt oer enerzjylabel E of leger.

Lanlik sjoen stiet De Fryske Marren op it 67e plak fan de hast 300 gemeenten dêr’t it wenningoanbod grut genôch fan wie om in trochsneed enerzjysunichheid berekkenje te kinnen. Almeare hat fan alle gemeente it meast enerzjysunige wenningoanbod.

Alle Fryske gemeenten dy’t ûndersocht binne en harren posysje op de lanlike ranglist: De Fryske Marren (67e plak), Smellingerlân (98e plak), Eaststellingwerf (111e plak), Tytsjerksteradiel (147e plak), Achtkarspelen (158e plak), It Hearrenfean (164e plak), Opsterlân (186e plak), Waadhoeke (195e plak), Súdwest-Fryslân (215e plek), Weststellingwerf (216e plak), Ljouwert (222e plak) en Noardeast-Fryslân (239e plak).

Fryslân skoart middelmjittich mei oanbod enerzjysunige wenten

Op provinsjaal nivo komme wenten yn Fryslân middelmjittich út it ûndersyk. Sa hat 19% fan de wenten enerzjylabel A. In flink ferskil mei bygelyks Flevolân dêr’t leafst 42% fan de wenten oer in A-label beskikt. Yn Limburch (mei mar 16% fan alle keapwenten mei enerzjylabel A) is it oanbod fan enerzjysunige keapwenten it lytst.

Mear ynformaasje oer it ûndersyk is te finen op https://www.beslist.nl/info/wonen.html.