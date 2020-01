De fjouwer (gedicht)

Nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen krigen wy dit gedicht tastjoerd. Mear gedichten en ferhalen binne fan herten wolkom. Redaksje It Nijs

De fjouwer

Fjouwer yn getal,

dat makket in kwartet.

Mar hawwe jo ien mear,

dan is it dat krekt net.

Twa pear, dat is ek fjouwer,

dy hearre byinoar.

Mar ha se soms ris rûzje,

kinn’ se net troch ien doar.

En sá it is by ’t keatsen:

fjouwer earsten is twa spul,

en ha j’ in skjinne fjouwer,

dan is dat fjouwer-nul.

In gûne wie fjouwer kwartsjes,

yn wearde krekt gelyk,

En hien’ jo dêr in protte fan,

dan wiene jo wol ryk.

En ek ús jierkalinder

telt fjouwer,’t is echt wier.

Betelje jo yn it kwartaal,

dan sizze wy fearnsjier.

Gean jo soms mei de auto

en komm’ j’ oer Quatrebras,

dan freegje fjouwer earmen:

Wat ôfslach woll’ jo ha?

In ko hat fjouwer oeren.

As ien wat oan mankeart,

dan sit de boer yn noed en seit:

Dat fearn, dat is ferkeard.

Ha jo by ’t boerkwartspul

de fjouwer fan ’t fabryk,

dan hawwe jo in fol kwartet,

de kaarten bin gelyk.

Fjouwer yn getal,

in hânfol, mar min ien,

en hawwe jo dat net,

dan is it gjin kwartet.

Reinder Posthuma