Brownies&downies grutte winner Foodservice Awards

Brownies&downies waard op de Horecava yn de Rai Amsterdam ta grutte winner fan de Foodservice Award 2020 ferkeazen. Mei in 8,14 as einsifer bliek de bysûndere lunsjkeat it favorite foodservicebedriuw fan de konsumint en dêrmei grutte winner fan de ferkiezing.

Yn totaal binne der mear as 20.000 beoardielingen jûn troch de gasten fan alle dielnimmers. Uteinlik skoarde Brownies&downies in heech sifer op de klanttevredenheid, mei in 9,04. De saak naam it op tsjin Bagels&Beans, Delifrance en Starbucks.

By Brownies&downies wurkje – ûnder begelieding – minsken mei it syndroom fan Down. De ambysjes fan it bedriuw binne om de kommende jierren yn Nederlân troch te groeien nei 75 fêstigingen mei in lanlike dekking.