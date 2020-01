Brân yn in Akkrumer pizzeria La Copita

Mei’t de flammen nei bûten útsloegen, is behoarlik grut ynset. De korpsen fan Akkrum, Grou en It Hearrenfean kamen yn aksje. De brân begûn op de earste ferdjipping. It gebou stiet oan beide kanten ticht op oare bebouwing. Dus wie it saak om útwreiding fan de brân foar te kommen.

De brânwachtkorpsen wisten de brân yn in oere tiid ûnder kontrôle te krijen. De stifting Salvage is ynskeakele om de dupearre minsken te helpen mei de skea. Der is in soad brân-, smook- en wetterskea.

Boarne: Omrop Fryslân