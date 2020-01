Bommelding Ljouwert wie falsk alaarm

It pakketsje mei de jerrycan deryn dat tongersdei fûn is yn in trein op it stasjon fan Ljouwert, is net gefaarlik. Bommerommerstsjinst EOD hat der ûndersyk nei dien en dêr hat út bliken dien dat de jerrycan mei in ûnbekende floeistof net skealik is. It stasjon is wer tagonklik, it treinferkear is wer yn gong set en de bussen ride ek wer.

De jerrycan siet yn in rêchsek en wie fêstmakke yn de trein. Yn ferbân mei de saak is in man fan 68 út Starum oanhâlden. Hy sit fêst en wurdt troch de plysje yn it ferhoar nommen. In tsjûge hat sjoen dat de âldbaas by de trein wei rûn.