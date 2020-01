Bekearling ropt ‘allahû akbar!’ en stekt op foarbygongers yn

Freed hat in man yn ‘e Noard-Frânske stêd Villejuif fjouwer minsken delstutsen. Hy soe earst in oare man delstekke, mar dy makke him bekend as moslim en waard dêrom sparre. Fan de slachtoffers is ien ferstoarn.

De dieder is de 22-jierrige Nathan Chiasson, dy’t him koartlyn ta de islam bekeard hat. Hy rûn yn in dzjelabba, in islamityske manljusjûpe, en rôp ‘allahû akbar!’, in islamityske gjalp, dy’t ‘Allah is grut’ betsjut. Hy is earder dit jier behannele yn in psychiatrysk sikehûs.

De man dy’t foar de stekkerij weikaam, koe troch it opsizzen fan in gebed bewize dat er moslim wie. Twa fan de trije noch libbene slachtoffers, allebeide froulju, binne der min oan ta. De plysje hat Chiasson deasketten.

De Frânske terrorismebestriding ûndersiket de saak.