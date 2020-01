Amtskeat fan Noardeast-Fryslân klear

De nije amtskeat fan de gemeente Noardeast-Fryslân is klear. Freed waard it sulveren pronkstik ûntbleate troch mastergoud- en sulversmid Wytse Piersma fan Dokkum.

Pinning en skeakels

Op de pinning sit it wapen fan it Keninkryk fan de Nederlannen en oan ’e oare side it wapen fan de gemeente Noardeast-Fryslân. De omlining fan de binnenstêd fan Dokkum is foarmjûn yn de sintrale skeakel. De N fan Noardeast-Fryslan komt ferskate kearen werom. De njoggen skeakels befetsje sawol regionale, histoaryske as eigentiidske skaaimerken: Bonifatius, Fogelsangh State Feankleaster, de terp fan Hegebeintum, it byld Wachtsje op heech wetter, houtseachmûne De Swel Burdaard, it Lauwersmargebiet mei de fjoertoer/peilskaal fan Eastmahorn, de strekdaam fan Unesco Wrâlderfgoed It Waad, de agraryske en feehâlderijsektor en in skokker aak as symboal foar de fiskerij en wettersport.

Sa heit, sa soan

De keat is nei in wiidweidige seleksjeproseduere makke troch juwelier Wytse Piersma. Hy folget dêrmei syn heit op dy’t yn 1984 de amtskeat foar Dongeradiel makke. In kommisje besteande út trije riedsleden, in wethâlder, griffier en in kommunikaasjeadviseur advisearren oer it ûntwerp.

Omsmolten sieraden en tafelsulver

De gemeente Noardeast-Fryslân rôp syn ynwenners op om tsjin de merkpriis sulver yn te ruiljen by Piersma. Dêr waard manmachtich gehoar oan jûn. Fan sulveren leppels en munten oant ringen, earmbannen en keatsjes, al it âld sulverwurk waard omsmolten foar de nije keat. De oantinkens en ferhalen fan de ynwenners binne dêrmei ferivige en wurde meidroegen by bysûndere barrens. “Ik bin ferrast troch de mannichte positive reaksjes en de bysûndere ferhalen fan de minsken. Dat makket ús fak sa spesjaal”, fertelt Wytse Piersma.

Oerdracht

De keat wurdt moandei 6 jannewaris offisjeel oerdroegen fan Piersma oan de gemeente. Lokoboargemaster Engbert van Esch draacht de keat de middeis by de bysûndere riedsgearkomste oer oan de nije boargemaster Johannes Kramer.