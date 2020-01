Akteur Aart Staartjes slim ferwûne by ûngelok yn Ljouwert

Akteur Aart Staartjes is freed yn Ljouwert slim ferwûne rekke by in ferkearsûngelok. De plysje Fryslân berjochtet dat der in ûngelok bard is tusken in brommobyl en in auto.

De 81-jierrige akteur waard by de botsing út syn brommobyl slingere. Hy is mei faasje nei it sikehûs brocht. It is net dúdlik hoe swier oft syn ferwûnings binne.

Aart Staartjes is foaral bekend as Meneer Aart út Sesamstraat. Hy betocht ek oare berneprogramma’s lykas De Stratemakeropzeeshow en De Film van Ome Willem. Dêrneist is er regisseur, presintator, dokumintêremakker en skriuwer.

Staartjes wennet al in jiermannich yn Dronryp.