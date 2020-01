Akteur Aart Staartjes (81) ferstoarn nei ûngelok yn Ljouwert

Telefyzjemakker en akteur Aart Staartjes is yn ’e âldens fan 81 jier ferstoarn. Hy rekke ôfrûne freed yn Ljouwert slim ferwûne by in ferkearsûngelok tusken syn brommobyl en in auto. Staartjes waard dêrby út syn brommobyl slingere en bedarre op ’e dyk.

Hy waard mei slimme ferwûnings nei it sikehûs oerbrocht. Dêr is er oan syn ferwûnings stoarn. De plysje docht noch ûndersyk nei de tadracht fan it ûngelok. In protte minsken kenne Aart Staartjes as de noartske Meneer Aart út Sesamstraat. Yn de santiger en tachtiger jierren wie er meiferantwurdlik foar jongereinsearjes as De Stratemakeropzeeshow, J.J. De Bom, De Film van Ome Willem en Het Klokhuis. Hy wie ek hast tweintich jier gasthear by de lanlike yntocht fan Sinteklaas.

Sûnt in jiermannich wenne Staartjes mei syn frou Hanna yn Dronryp. Yn 2014 rekke er ferwûne doe’t er fan in trepke foel by it plôkjen fan parren út in beam.