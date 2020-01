Ludike aksje foar Provinsjehûs

LJOUWERT 21 jannewaris.

Tiisdeitejûn hat de Jongfryske Mienskip in fleurige aksje by it Provinsjehûs holden. Nei in parseberjocht fan in pear dagen lyn (sjoch www.itnijs.frl/2020/01/algemien-belang-haachsk-belang) is op ludike wize dúdlik makke dat Fryske belangen net fergetten wurde meie yn it algemien (Haachske) belang fan Van Dijk c.s. Mear as in heale kilometer oan Fryske flaggelinen is foar it Provinsjehûs ophongen.

Woansdei sil Provinsjale Steaten gear oer de moasje fan FvD, PVV en 50+. De Jongfryske Mienskip hopet dêrmei de oare partijen op it goede spoar te hâlden.